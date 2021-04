Scienziati di Stanford hanno “aperto” i vaccini di Pfizer e Moderna e rese pubbliche le loro sequenze

Leggi su wired

(Di giovedì 1 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Cosa c’è dentro ia mRna contro Covid-19? Non è solo l’opinione pubblica a esserselo chiesto. Lofatto anche alcunidi, che con i dovuti permessicosì analizzato i preparati di/Biontech eper verificare, in particolare, qualidi mRna siano state impiegate. Risultato? Niente di diverso dalle informazioni contenute nei documenti che le case farmaceutichefornito alle agenzie regolatorie e all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Zero sprechi GliAndrew Fire e Massa Shoura con gli altri colleghi ci tengono a precisare che per ilstudio nessuna dose di vaccino è stata sottratta o è andata ...