Salerno, mascherine e termoscanner non a norma: maxi sequestro delle Fiamme Gialle (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato, nel corso di due distinte operazioni di servizio, circa 40.000 mascherine e 200 termoscanner non a norma. Un primo intervento è stato eseguito dalle Fiamme Gialle della 1ª Compagnia di Salerno che, a seguito di una segnalazione al numero di pubblica utilità "117", si sono recate presso la sede di un noto grossista, nella zona industriale della città, rinvenendo quasi 1.700 mascherine "FFP2" che non rispecchiavano i requisiti essenziali di qualità stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, oltre alla falsa marcatura CE ? apposta peraltro solo sulle confezioni, non anche sui singoli ...

