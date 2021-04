Rabiot-Barcellona | è ad un passo dall’addio alla Juve

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Anche se ancora non è attivo, si continua a parlare del calciomercato. Sono tanti i giocatori pronti a lasciare le proprie squadre per volare su altri lidi, come Aguero che a fine stagione lascerà il City. Sono tanti i nomi di squadre accostate al famoso attaccante argentino, tra cui lantus. Proprio i bianconeri sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazionintus –, Champions Leaguentus-diretta tv in chiaro? Come seguirlantussi ferma in Nazionale:rme centrocampo per Pirlo Probabili formazionintus, Champions League Romagnoli, il capitano del ...