Psg, Mbappè: “Stufo delle critiche. Voglio giocare dove sto bene” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il futuro di Kylian Mbappé è in discussione. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain, dopo la sofferta vittoria della Francia sulla Bosnia, ha confessato il suo disappunto sulle critiche per le prestazioni in nazionale: “Dopo un po’ ci si stanca, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese e dai anche tutto per la tua nazionale. Alla fine tutto questo stanca. Per chi gioca all’estero è diverso giocare in nazionale, io invece sto qui tutto il tempo fra Psg e Francia”. E sul futuro, in considerazione della scadenza di contratto nel 2022 con i parigini: “Per me la cosa più importante è sentirmi bene dove mi trovo e divertirmi tutti i giorni”. Mbappè assicura comunque di non aver fatto ancora la sua scelta: “Quando deciderò lo farò sapere“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Il futuro di Kylian Mbappé è in discussione. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain, dopo la sofferta vittoria della Francia sulla Bosnia, ha confessato il suo disappunto sulleper le prestazioni in nazionale: “Dopo un po’ ci si stanca, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese e dai anche tutto per la tua nazionale. Alla fine tutto questo stanca. Per chi gioca all’estero è diversoin nazionale, io invece sto qui tutto il tempo fra Psg e Francia”. E sul futuro, in considerazione della scadenza di contratto nel 2022 con i parigini: “Per me la cosa più importante è sentirmimi trovo e divertirmi tutti i giorni”.assicura comunque di non aver fatto ancora la sua scelta: “Quando deciderò lo farò sapere“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Psg, le parole di #Mbappé: 'Voglio giocare dove sto bene' - __Mzzllm__ : Todo mundo feliz: - Kane no Man City - Cristiano no PSG - Messi no PSG - Håland no Bayern - Mbappé no Madrid - Ica… - YdzTufan : @mustafataha PSG gibi ama mbappe reale giderse - filippoASR1927 : Basta vedere il tipo di carriera. Immobile il massimo L ha avuto in una squadretta come la Lazio e belotti 28 anni… - Tonizeraaa : Real Madrid com Halland e mbappe, PSG com Neymar, messi e Vini -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappè Mbappé: 'Pesante ricevere critiche. Futuro? Parlerò solo quando avrò deciso cosa fare...' Per gli altri giocatori è diverso, ma sapevo sarebbe andata così quando ho firmato per il Psg. Anche questa pressione e queste critiche giocano un ruolo importante per la mia decisione sul futuro. La ...

Probabili formazioni Bosnia Francia/ Quote: Coman sarà protagonista? ... ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista nella ricchissima rosa del Bayern Monaco, con la perla del gol decisivo nella finale della scorsa Champions League proprio contro il Psg, per acuire ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Per gli altri giocatori è diverso, ma sapevo sarebbe andata così quando ho firmato per il. Anche questa pressione e queste critiche giocano un ruolo importante per la mia decisione sul futuro. La ...... ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista nella ricchissima rosa del Bayern Monaco, con la perla del gol decisivo nella finale della scorsa Champions League proprio contro il, per acuire ...