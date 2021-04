Platinette contro Tommaso Zorzi, duro scontro: Costanzo interrompe tutto (Di giovedì 1 aprile 2021) Platinette e Tommaso Zorzi, dopo essersi scambiati numerose frecciatine, si sono scontrati. Scopriamo insieme tutto quello che è successo. Fuoco e fiamme durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Dopo continui scambi di frecciatine, Platinette e Tommaso Zorzi si sono scontrati faccia a faccia. Il confronto è stato breve ma intenso, stroncato dopo poco tempo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021), dopo essersi scambiati numerose frecciatine, si sono scontrati. Scopriamo insiemequello che è successo. Fuoco e fiamme durante l’ultima puntata del MaurizioShow. Dopo continui scambi di frecciatine,si sono scontrati faccia a faccia. Il confronto è stato breve ma intenso, stroncato dopo poco tempo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

paola21140950 : @MisterG1991 Tommaso non è mai stato contro il ddl zan tanto da contrastare sui social lo stesso platinette che ha… - franchi_luana : RT @___tilltheend: Il fatto che non abbiate detto una parola su quello che ha detto Platinette fa capire quanto il vostro unico pensiero si… - ErbacciaCattiva : RT @___tilltheend: Il fatto che non abbiate detto una parola su quello che ha detto Platinette fa capire quanto il vostro unico pensiero si… - Itsmik6 : PLATINETTE CHE CON IL SUO TRAVESTIMENTO HA FATTO CARRIERA VA CONTRO LA LEGGE ZAN MA VERGOGNATI #tzvip #MAURIZIOCOSTANZOSHOW - violabottionee_ : Sicuramente per l’afflusso dei tweet contro Platinette twitter oggi sarà intasato ?? -