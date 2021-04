Olesya Rostova è Denise Pipitone? la speranza nel test del DNA (Di giovedì 1 aprile 2021) È il 1 settembre del 2004 quando a Mazara del Vallo una bambina di 4 anni gioca per strada insieme ai suoi cuginetti, nei pochi metri che separano la casa della zia materna da quella della nonna, che sta preparando da mangiare per pranzo, sono le 1145 quando la bimba si affaccia al cancello che separa la casa della zia dalla strada. Quella sarà l’ultima volta che quello scricciolo con i codini e le fossette nelle guance verrà vista, da quel momento Denise Pipitone è ufficialmente scomparsa. L’incubo di ogni madre che diventa realtà, nel giro di dieci minuti quella che era una famiglia normalmente felice, con i piccoli dello stesso nucleo familiare che crescono e giocano insieme, viene distrutta, bastano 600 secondi per far scomparire nel nulla una bambina ignara di quello che le sta capitando. Inizialmente viene seguita la pista del rapimento, una ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 aprile 2021) È il 1 settembre del 2004 quando a Mazara del Vallo una bambina di 4 anni gioca per strada insieme ai suoi cuginetti, nei pochi metri che separano la casa della zia materna da quella della nonna, che sta preparando da mangiare per pranzo, sono le 1145 quando la bimba si affaccia al cancello che separa la casa della zia dalla strada. Quella sarà l’ultima volta che quello scricciolo con i codini e le fossette nelle guance verrà vista, da quel momentoè ufficialmente scomparsa. L’incubo di ogni madre che diventa realtà, nel giro di dieci minuti quella che era una famiglia normalmente felice, con i piccoli dello stesso nucleo familiare che crescono e giocano insieme, viene distrutta, bastano 600 secondi per far scomparire nel nulla una bambina ignara di quello che le sta capitando. Inizialmente viene seguita la pista del rapimento, una ...

