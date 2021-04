Nico Gori | chi è il sassofonista e compositore toscano

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 aprile 2021)oggi è docente di musica a Siena e Fiesole e ha una lunga e straordinaria carriera alle spalle in giro per il mondo(foto Facebook)è uno dei sassofonisti e compositori italiani più apprezzati nel panorama musicale. Lo strumento principale è il clarinetto che ha cominciato a suonare a sei anni. Nato a Firenze nel 1975, a diciotto anni si è diplomato presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Dieci anni dopo, sotto la guida del professor Mario Grossi, a pieni voti ha conseguito il diploma in Musica Jazz presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Nel 1994, l’anno dopo il diploma a Firenze, aveva eseguito il compimento medio inferiore studiando Sassofoni e piano. Dopo lo studio ha avviato una grande carriera concertistica, da ...