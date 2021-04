'Napoli, Elmas ha bisogno di più continuità' (Di giovedì 1 aprile 2021) Napoli - " Ieri è stata una vittoria storica contro la Germania e siamo molto felici. Elmas ? Non ci ho parlato perché all'ultimo secondo la Germania ha vietato di poter parlare con i calciatori, la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)- " Ieri è stata una vittoria storica contro la Germania e siamo molto felici.? Non ci ho parlato perché all'ultimo secondo la Germania ha vietato di poter parlare con i calciatori, la ...

Advertising

cn1926it : #Elmas, l’amico giornalista: “Eljif è un calciatore maturo e determinante, vi spiego perché al #Napoli rende di men… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ELMAS - L'agente: 'Nel Napoli compete per due ruoli che non sono suoi ma dà sempre il massimo, a Napoli si trova molto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ELMAS - L'agente: 'Nel Napoli compete per due ruoli che non sono suoi ma dà sempre il massimo, a Napoli si trova molto… - Paroladeltifoso : Agente Elmas: “Con il Napoli lui si trova meglio da mezz’ala, ma è a disposizione anche per altri ruoli” - susydigennaro : RT @napolimagazine: ELMAS - L'agente: 'Nel Napoli compete per due ruoli che non sono suoi ma dà sempre il massimo, a Napoli si trova molto… -