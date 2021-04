Mozambico: Onu, oltre 8mila hanno raggiunto rifugio nel nord (Di giovedì 1 aprile 2021) oltre 8 mila sfollati in Mozambico hanno raggiunto un rifugio in sicurezza dopo l'attacco jihadista sferrato mercoledì 24 marzo contro la città di Palma, nel nord del Paese. Lo ha annunciato l'Ufficio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021)8 mila sfollati inunin sicurezza dopo l'attacco jihadista sferrato mercoledì 24 marzo contro la città di Palma, neldel Paese. Lo ha annunciato l'Ufficio ...

Mozambico: Onu, oltre 8mila hanno raggiunto rifugio nel nord - Africa ANSA Nuova Europa Mozambico: Onu, oltre 8mila hanno raggiunto rifugio nel nord (ANSA-AFP) - PEMBA, 01 APR - Oltre 8 mila sfollati in Mozambico hanno raggiunto un rifugio in sicurezza dopo l'attacco jihadista sferrato mercoledì 24 marzo contro la città di Palma, nel nord del ...

Mozambico: Acs, “immagini degli attacchi jihadisti scioccanti. Il mondo non può ignorare questo dramma” Un massacro senza precedenti, persone decapitate e corpi mutilati, decine di morti e migliaia di dispersi. È come si presenta la città di Palma, nel nord della provincia di Cabo Delgado, in Mozambico, ...

