Messa oggi in tv Giovedì Santo 1 aprile: programma, orari, canale e diretta streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi Mercoledì Santo 31 marzo. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 8:30 e 10. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ulivi. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del programma sottostante. IL programma COMPLETO TV2000 ore 10:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 20:00 – Veglia nell’orto degli ulivi ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata diMercoledì31 marzo. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 8:30 e 10. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ulivi.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe delsottostante. ILCOMPLETO TV2000 ore 10:00 – Santaore 08:30 – Santaore 20:00 – Veglia nell’orto degli ulivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Domenico Iannacone: "La mia "Odissea", una Via crucis in chiave laica" Il 2 aprile, giorno della messa in onda del documentario, ricorre la Giornata Mondiale per la ... La Via crucis è, in fondo, lo specchio della società di oggi, attraverso la fatica, il dolore, le cadute,...

Mons. Malandrino in via di guarigione Durante l'omelia della Messa Crismale, mons. Antonio Staglianò, ha ricordato il vescovo emerito Mons. Giuseppe Malandrino, oggi non presente a Noto per motivi di salute. Nei giorni scorsi i due prelati si sono incontrati ad ...

La Gdf sequestra 40 mila mascherine e 200 termoscanner non a norma presso il quale le mascherine erano già state messe in commercio. Sempre qualche giorno fa, i finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni avevano scoperto un negozio di elettronica in cui i ...

