Massimo Panzeri: il sindaco leghista di Merate va a processo perché istigò a violare i Dpcm (Di giovedì 1 aprile 2021) Consigli ai cittadini? O istigazione a contravvenire ai Dpcm del Governo? A deciderlo saranno i giudici. Che dovranno pronunciarsi sulla condotta del sindaco leghista di Merate, Massimo Panzeri. Il primo cittadino del Comune in provincia di Lecco rischia una condanna da sei mesi a cinque anni di carcere, dopo il rinvio a giudizio per istigazione alla violazione delle norme disposto ieri nel corso dell'udienza preliminare dal Gup Salvatore Catalano (prima udienza 8 novembre). Panzeri dovrà comparire in tribunale, stavolta nella veste di imputato, per i "consigli" pronunciati in un video diretto ai suoi concittadini durante una diretta Facebook in piena pandemia. I fatti contestati, risalgono al primo lockdown, durante il quale il sindaco spiegava come ...

