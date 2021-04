Madame annuncia il suo primo Tour (Di giovedì 1 aprile 2021) annunciato il primo Tour della cantante Madame. La nuova Voce libera della musica italiana presenta dal vivo nei superclub l’album d’esordio. Madame, 19 anni, dopo aver pubblicato con Sugar il suo primo album in un progetto semplicemente intitolato “Madame”, annuncia il suo primo Tour. I biglietti del Tour saranno disponibili online su Ticketone e Vivaticket a partire da giovedì 1° aprile alle ore 16.00 e nei punti vendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 8 aprile. Ulteriori informazioni disponibili su friendsandpartners.it Le date del Tour di Madame 3 dicembre – ROMA ATLANTICO LIVE 6 dicembre – FIRENZE TUSCANY HALL 10 dicembre – NAPOLI CASA DELLA ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)to ildella cantante. La nuova Voce libera della musica italiana presenta dal vivo nei superclub l’album d’esordio., 19 anni, dopo aver pubblicato con Sugar il suoalbum in un progetto semplicemente intitolato “”,il suo. I biglietti delsaranno disponibili online su Ticketone e Vivaticket a partire da giovedì 1° aprile alle ore 16.00 e nei punti vendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 8 aprile. Ulteriori informazioni disponibili su friendsandpartners.it Le date deldi3 dicembre – ROMA ATLANTICO LIVE 6 dicembre – FIRENZE TUSCANY HALL 10 dicembre – NAPOLI CASA DELLA ...

