L' Oroscopo 2021 di Barbanera

(Di venerdì 2 aprile 2021). Cosa prevede? Scopri i segreti delle stelle: tre suggerimenti per un anno al top! Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono...

Cancro (21 giugno - 22 luglio): la stoffa da leaderCancro 2 aprile: umore I pianeti oggi potrebbero mettere il luce le vostre qualità di leader. Se normalmente ...Sono stati tempi duri, finalmente oggi si chiude la settimana lavorativa e ad aspettarvi c'è una mini vacanza. Sfruttate questi giorni per trovare l'armonia con il partner e per stare in famiglia.Mercurio pazzerello nel mese di aprile cambierà ben tre Segni, spostandosi da quello dei Pesci all'Ariete e poi al Toro. Anche Venere sarà nella prima parte del mese in Ariete e il giorno 20 si sposte ...