La fuga di giornalisti stranieri e non solo dalla repressione cinese

"Siamo andati via di corsa quando la pressione e le minacce del governo cinese, che erano cominciate tempo fa, sono diventate troppo forti". Con queste parole John Sudworth, corrispondente della Bbc in Cina, ha spiegato la scelta di abbandonare il Paese asiatico. Ai microfoni della Bbc Radio 4, il giornalista ha raccontato di avere subito intimidazioni da parte delle autorità cinesi dopo i suoi reportage sulle violazioni dei diritti umani degli uiguri nello Xinjiang e sulla pandemia. Dopo nove anni di lavoro in Cina, "era troppo rischioso continuare", ha spiegato Sudworth, per cui ha scelto di trasferirsi a Taiwan insieme alla moglie, Yvonne Murray, anche lei giornalista e corrispondente in Cina per l'emittente statale irlandese Rte. Sudworth ha raccontato che lui e la sua famiglia sono stati sorvegliati dalla polizia cinese fino ...

