La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021, riprese ancora in corso: "Singoli episodi girati per oltre un mese" (Di giovedì 1 aprile 2021) La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021, nonostante le tante fake news a riguardo. Diverse possibili date di rilascio sono apparse in rete negli ultimi mesi, dalla meno plausibile che indicava addirittura gennaio 2021 come mese d'uscita su Netflix a quelle che davano la primavera come possibile finestra temporale di rilascio della stagione. La verità è che l'ultimo capitolo della saga di Alex Pina è ancora in produzione e la Vancouver Media ci sta mettendo più del previsto ad ultimare le riprese. Di sicuro La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021: come dimostra la lista di nuovi contenuti di Netflix per questo mese, la data del ...

