Isola dei famosi, Awed in lacrime: “Devo rimboccarmi le maniche”, che succede? (Di giovedì 1 aprile 2021) Momento difficile per Awed a L’Isola dei famosi. Il giovane youtuber, infatti, dopo essere finito in nomination e ed essersi separato dalla sua compagna d’avventura Vera Gemma, ha avuto un momento di forte sconforto. Il naufrago è infatti stato attaccato da gran parte del gruppo e così si è Isolato e lasciato andare ad un … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021) Momento difficile pera L’dei. Il giovane youtuber, infatti, dopo essere finito in nomination e ed essersi separato dalla sua compagna d’avventura Vera Gemma, ha avuto un momento di forte sconforto. Il naufrago è infatti stato attaccato da gran parte del gruppo e così si èto e lasciato andare ad un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

