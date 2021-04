Inps pubblica in open source i codici di Spid

Leggi su wired

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Photo by Simona Granati – Corbis/Getty Images)L’ha reso di dominio pubblico tutte le sue librerie software per iOs e Android relative a. Il sistema pubblico di identità digitale è sempre più fondamentale per l’accesso ai servizi amministrativi da parte dei cittadini. Con idei softwareti in modalitàsarà possibile, per privati e amministrazioni, sviluppare più velocemente ed economicamente nuove applicazioni che integrino l’utilizzo dello. L’obiettivo è dare un impulso all’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale e ridurre le spese degli sviluppatori. L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha voluto includere l’nel proprio piano strategico di digitalizzazione, per ...