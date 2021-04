Indennità Inps aprile 2021 | calendario dei pagamenti

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso del mese disi attendono i chiarimentisulle modalità di accesso alle misure e lepreviste dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41 del 22 marzo) a partire dal rifinanziamento del Reddito di emergenza in tre rate, passando per le ulteriori settimane di Cassa integrazione “COVID-19”, sino ad arrivare all’una tantum di 2.400,00 euro. In attesa dell’avvio ufficiale dei sussidi previsti dal “Sostegni”, vediamo nel dettaglio le tempistiche di pagamento delle principali prestazioni erogate dall’, con un’attenzione particolare agli effetti che l’emergenza epidemiologica sta avendo in tema di scadenze previdenziali, a partire dalle pensioni. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati...