Il Viminale decide di rafforzare i controlli per il weekend pasquale

Leggi su agi

(Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Il rafforzamento della attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è previsto in tutto il, in linea con quanto avvenuto, dall'insorgere della pandemia Covid-19, in occasione delle festività più rilevanti già trascorse. E' quanto deciso oggi in occasione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto al Viminale, presieduto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del Viminale, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà ...