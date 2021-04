I genitori di Mattia sono stati avvisati del ritrovamento di Mattia in un canale (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo dieci giorni di ricerche vane si è conclusa nel peggiore dei modi la storia del giovanissimo Mattia Fogarin, scomparso da Padova dieci giorni fa. Il cadavere di Mattia è stato ritrovato questa mattina, dopo essere stato scorto da alcuni passanti, all’interno del canale Scaricatore nei pressi del ponte del Passanello. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo ormai senza vita del giovane riaffiorato. Saputa la notizia gli inquirenti hanno immediatamente ipotizzato che il corpo affiorato potesse appartenere al giovane padovano. Intorno alle 11.30, sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i genitori del 21enne accompagnati dai carabinieri per il riconoscimento di rito Poco dopo il magistrato di turno, Sergio Dini, ha ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo dieci giorni di ricerche vane si è conclusa nel peggiore dei modi la storia del giovanissimoFogarin, scomparso da Padova dieci giorni fa. Il cadavere diè stato ritrovato questa mattina, dopo essere stato scorto da alcuni passanti, all’interno delScaricatore nei pressi del ponte del Passanello. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo ormai senza vita del giovane riaffiorato. Saputa la notizia gli inquirenti hanno immediatamente ipotizzato che il corpo affiorato potesse appartenere al giovane padovano. Intorno alle 11.30, sul luogo delarrivati anche idel 21enne accompagnati dai carabinieri per il riconoscimento di rito Poco dopo il magistrato di turno, Sergio Dini, ha ...

