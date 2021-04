“Ha partecipato a un evento lobbistico sui vaccini senza l’ok della corte Ue” Pitruzzella lascia l’incarico all’Aspen Institute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Hato la vicepresidenza dell’AspenItalia dopo avera un dibattito con Farmindustria. Oggetto del dibattito: i brevetti dei. Tra i relatori anche il professor Giovanni, che dopo sette anni al vertice dell’Antitrust oggi di lavoro fa l’avvocato generaledi giustizia europea. Un organismo che potrebbe doversi occupare in futuro di possibili dispute giuridiche inerenti proprio i brevetti suianti-Covid, in un periodo in cui da più parti in Europa iniziano a chiedere di liberare dalla proprietà intellettuale gli antidoti al virus. Richiesta che ovviamente non trova d’accordo le case farmaceutiche. Da qui il panel organizzato il 22 marzo scorso da Aspen e Farmindustria, intitolato: “Tutela ...