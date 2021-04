GTA Online | omaggio a tutte le acrobazie!

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 1 aprile 2021) Questa settimana GTArendeai drogati di adrenalina che amano sfidare la gravità e la morte, sia sui set cinematografici che sulla strada. Lanciati col paracadute ad alta quota e salta con un veicolo su tutti i punti di riferimento che puoi con l’LSPD alle calcagna: è una gran bella soddisfazione, e una bella ricompensa è un altro punto a favore. GTA$ e RP tripli in Atterra e sotterra Indossa il paracadute e lanciati da un elicottero. Non importa dove atterri, devi difendere la tua zona dagli avversari. Arriveranno in massa e saranno agguerriti quanto te. Non farai solo prendere un po’ di aria al tuo didietro, visto che guadagnerai GTA$ e PE tripli in Atterra e sotterra per tutta la settimana. GTA$ e RP doppi nelle attività di Paracadutismo. In più, sblocca la maglia Bigness Jackal Dom Beasley si è sempre descritto come un ...