Giorgio Armani e Gucci trasformano i propri spazi in hub per i vaccini (Di giovedì 1 aprile 2021) La moda italiana ha reagito di fronte alla terribile pandemia dimostrando tutta la propria solidarietà possibile. Le Maison si sono attivate sia attraverso donazioni alle strutture sanitarie, sia nella produzione di dispositivi medici, quali mascherine. Ora in questa ultima fase, quella più delicata, i big del fashion mettono a disposizione persino le proprie sedi per sostenere la campagna vaccinale. Così come il lungimirante Brunello Cucinelli. L’imprenditore illuminato, da sempre attento alla dignità morale ed economica dell’uomo, ha organizzato nella sua sede di Solomeo un punto vaccinale. L’ambizioso obiettivo è quello di somministrare circa 1.200 dosi settimanali. Non si sono tirati indietro nemmeno Armani e Gucci. Giorgio Armani per i vaccini ha offerto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 aprile 2021) La moda italiana ha reagito di fronte alla terribile pandemia dimostrando tutta laa solidarietà possibile. Le Maison si sono attivate sia attraverso donazioni alle strutture sanitarie, sia nella produzione di dispositivi medici, quali mascherine. Ora in questa ultima fase, quella più delicata, i big del fashion mettono a disposizione persino lee sedi per sostenere la campagna vaccinale. Così come il lungimirante Brunello Cucinelli. L’imprenditore illuminato, da sempre attento alla dignità morale ed economica dell’uomo, ha organizzato nella sua sede di Solomeo un punto vaccinale. L’ambizioso obiettivo è quello di somministrare circa 1.200 dosi settimanali. Non si sono tirati indietro nemmenoper iha offerto ...

Advertising

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - fragrances_and : Giorgio Armani Acqua Di Gio Profumo Parfum Vapo 2.5 oz (Pack of 3) - maanubari : RT @ramardo_: NO TODOS NACEN CON ESA SUERTE KIM CUANDO QUIERAS VI INSEGNO A PARLARE QUESTA BELLA LINGUA CHE PADRONEGGIO ALLA PERFEZIONE TI… - infoitcultura : Giorgio Armani e Mr Porter lanciano una capsule ispirata ai capi iconici della griffe - infoitcultura : Il teatro di Giorgio Armani a Milano diventerà centro per il vaccino anti-Covid ai dipendenti del gruppo -