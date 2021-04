Gimbe: "Vaccinazione completa per solo 28% over80, nessun dato sui fragili" (Di giovedì 1 aprile 2021) L’epidemia rallenta leggermente, cala il numero dei positivi, ma cresce quello dei morti e aumenta la pressione del virus sugli ospedali. Sul piano della campagna vaccinale, solo il 28,3% degli over 80 ha ricevuto le due iniezioni completando il ciclo (il 27,4% ha ricevuto solo la prima dose), l’immunizzazione della fascia d’età 70-79 anni è appena cominciata e mancano dati sulle persone fragili. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati della settimana tra 24 e 30 marzo. A fronte di un incremento dei morti (3.000 in una settimana, da 2.878), si mantengono stabili i numeri dei contagiati (562.832 da 560.654) e delle persone in isolamento domiciliare (529.885 da 528.680), crescono i ricoveri nei reparti ordinari (29.231 da 28.428) e nelle terapie intensive (3.716 da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) L’epidemia rallenta leggermente, cala il numero dei positivi, ma cresce quello dei morti e aumenta la pressione del virus sugli ospedali. Sul piano della campagna vaccinale,il 28,3% degli over 80 ha ricevuto le due iniezionindo il ciclo (il 27,4% ha ricevutola prima dose), l’immunizzazione della fascia d’età 70-79 anni è appena cominciata e mancano dati sulle persone. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazionesui dati della settimana tra 24 e 30 marzo. A fronte di un incremento dei morti (3.000 in una settimana, da 2.878), si mantengono stabili i numeri dei contagiati (562.832 da 560.654) e delle persone in isolamento domiciliare (529.885 da 528.680), crescono i ricoveri nei reparti ordinari (29.231 da 28.428) e nelle terapie intensive (3.716 da ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Nino #Cartabellotta, Fondazione Gimbe: 'Sta mancando la vaccinazione dei soggetti fragili, una volta… - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Gimbe: 'Vaccinazione completa per solo 28% over80, nessun dato sui fragili' - GIMBE : RT @HuffPostItalia: Gimbe: 'Vaccinazione completa per solo 28% over80, nessun dato sui fragili' - HuffPostItalia : Gimbe: 'Vaccinazione completa per solo 28% over80, nessun dato sui fragili' - GIMBE : RT @anto_gaudioso: Importante vittoria. Tema essenziale “La Pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini la trasparenza delle infor… -