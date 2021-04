Gerry Scotti, la confessione dolorosa: “Ecco qual è stato il mio grande fallimento” (Di giovedì 1 aprile 2021) Gerry Scotti torna a parlare della sua sperazione da Patrizia Grosso Nel nuovo numero del periodico Intimità e contenuta una lunga e toccante intervista a Gerry Scotti, conduttore e pilastro di Mediaset. Ricordiamo che al momento il professionista pavese è alla guida di Striscia la Notizia al fianco di Michelle Hunziker. Il 64enne parlando col giornalista è tornato a parlare del divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso. I due convolarono a nozze nel 1991 ma dopo alcuni anni si sono separati. Il padrone di casa di Caduta Libera ha ammesso che la fine della sua relazione sentimentale con la madre di suo figlio Edoardo è uno dei momenti più difficili della sua vita. “Ho fatto fatica a superare il fallimento del mio matrimonio“, ha asserito Gerry. Il conduttore pavese non vuole sposarsi di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 aprile 2021)torna a parlare della sua sperazione da Patrizia Grosso Nel nuovo numero del periodico Intimità e contenuta una lunga e toccante intervista a, conduttore e pilastro di Mediaset. Ricordiamo che al momento il professionista pavese è alla guida di Striscia la Notizia al fianco di Michelle Hunziker. Il 64enne parlando col giornalista è tornato a parlare del divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso. I due convolarono a nozze nel 1991 ma dopo alcuni anni si sono separati. Il padrone di casa di Caduta Libera ha ammesso che la fine della sua relazione sentimentale con la madre di suo figlio Edoardo è uno dei momenti più difficili della sua vita. “Ho fatto fatica a superare ildel mio matrimonio“, ha asserito. Il conduttore pavese non vuole sposarsi di ...

