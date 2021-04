Galli | “Reinfezioni in vaccinati | colpa di variante inglese”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Abbiamo, negli stessi, date da. Le segnalazioni ormai sono parecchie”. Sono le parole del professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo. “Sono stato lieto che Draghi abbia accettato di prendere questa responsabilità per il paese”, dice riferendosi all’avvento del nuovo premier. “Un grandissimo cambio di passo sugli interventi per la pandemia non l’ho visto. Avendo corretto una serie di difetti organizzativi, la questione della vaccinazione sta andando avanti decisamente meglio. Ma non siamo nella condizione di dire di aver messo in sicurezza tutti quelli che infettandosi rischiano di andare in ospedale o di morire”, aggiunge. “Stiamo vaccinando poi con vaccini basati sul virus che circolava un anno fa ...