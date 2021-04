Ferrari Portofino M - M come Modificata e migliorata

(Di giovedì 1 aprile 2021)M, dove la novità è tutta in quella lettera finale rossa. l'iniziale di, storica definizione per le versioni rivedute e corrette dellela 512 M, barchetta racing del 1970, o la stradalissima 575M Maranello (anno del Signore 2002). E sono soltanto le prime che mi vengono alla mente. In quella M, poi, è fin troppo facile leggerci pure l'iniziale di Maranello. O addirittura della parola maschio, per calarci nella specificità di questa versione 2.0, visto che tutte le novità meccaniche di questasono pensate, cercate e volute per rendere più scintillanti e completi i suoi lati marziali: nuova release per il motore, cambio aggiornato, Manettino dagli orizzonti più ampi. Tutte cose delle quali parleremo in maniera diffusa e che non intaccano minimamente i lati ...

La, erede diCalifornia e California T, racchiude in sé l'eleganza e lo stile del Cavallino Rampante, ma anche la migliore tecnologia e l'ingegneria di Maranello. Oggi si ...MARANELLO - Una splendida spider che si trasforma in soli 14 secondi in una coupé 2+2 dall'aspetto grintoso e corsaiolo. La nuovaM, dove M nel gergo della casa di Maranello sta per 'modificata' per indicare i progetti sottoposti ad una evoluzione che abbia contribuito a migliorarne le prestazioni, è una ...Una splendida spider che si trasforma in soli 14 secondi in una coupé 2+2 dall’aspetto grintoso e corsaiolo. La nuova Ferrari Portofino M, dove M nel gergo della casa di Maranello sta per "modificata" ...Motor1.com Italia Ferrari Portofino M, la prova in zona rossa Abbiamo testato l'evoluzione della spider di Maranello in condizioni straordinarie. Che sono perfette per valutare un everyday supercar La ...