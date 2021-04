Donatella Versace | Dopo la morte di Gianni non sentivo più emozioni Ho perso la mia metà Il dolore resta

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Il concetto dimia madre e mio fratellonon l’ho mai superato, né compreso. Non ci riesco, non mi rassegno, non lo concepisco.20 anni ho imparato a convivere, in automatico, con la sua assenza. All’inizio è stata dura, durissima. Ho vissuto il miosotto gli occhi del mondo, ma con il passare del tempo, soprattutto con il lavoro, ce l’ho fatta”.è morto il 15 luglio 1997, ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa a Miami. La sorellaera legatissima a lui e a distanza di 24 anni parla di lui in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. “Lui è sempre nei miei pensieri, in modo diverso rispetto ai primi anni, però c’è. Penso sempre a cosa direbbe sulle mie collezioni, il suo giudizio ...

Una piattaforma tutta al femminile che racconterà le storie di donne al potere nel 2021: è il progetto Medusa Power Talks voluto daper supportare l'emancipazione femminile. "L'archetipo di persona potente - spiega- è ormai cambiato per sempre. Per me, avere potere significa soprattutto avere la ...sbarca alla Shanghai Fashion Week , che inizia il prossimo martedì 6 aprile . La maison di, che ha appena lanciato l'iniziativa Medusa Power Talks , arriva a Shanghai per aprire le porte di un nuovo e speciale pop - up store a forma di conchiglia rosa . Decisamente glam e ..."Penso sempre a cosa direbbe sulle mie collezioni, il suo giudizio per me è importante, nonostante sia consapevole che non ci sia più” ...La stilista: «La mia mente non si ferma mai. Impossibile fare meditazione... Non ho un personal trainer da tanti anni: ci litigavo sempre» ...