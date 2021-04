Direttore ASL Torino: “Nessun focolaio, Juve-Napoli si giocherà” (Di giovedì 1 aprile 2021) Carlo Picco, Direttore dell’ASL di Torino, ha parlato delle possibilità di un nuovo rinvio di Juventus-Napoli, in programma il 7 aprile, dopo le positività di Demiral e Bonucci in casa bianconera. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ad ora non c’è alcun un focolaio, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi. Il festino dei tre calciatori bianconeri? Ci sono disposizioni precise da un anno, bisogna essere responsabili”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Carlo Picco,dell’ASL di, ha parlato delle possibilità di un nuovo rinvio dintus-, in programma il 7 aprile, dopo le positività di Demiral e Bonucci in casa bianconera. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Ad ora non c’è alcun un, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi. Il festino dei tre calciatori bianconeri? Ci sono disposizioni precise da un anno, bisogna essere responsabili”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

