Denise Pipitone | Federica Sciarelli lapidaria | “Non è vero”

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - Today_it : Denise Pipitone: a 'Chi l'ha visto?' il video del confronto con Olesia - msn_italia : Denise Pipitone, Chi l'ha visto: alla ragazza russa prelevato il Dna. La mamma: «Restiamo coi piedi per terra» -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Non era in diretta a ' Chi l'ha visto ?', la madre diPiera Maggio , né ha fatto le valigie per andare a Mosca. Ma la notizia del possibile ritrovamento, in Russia, della sua bimba rapita nel lontano 2004 le riempie il cuore di gioia. ...Come anticipato dal promo di ieri, la trasmissione Chi l'ha visto? ha parlato die del mistero della ragazza che in Russia sta cercando la sua mamma . La giovane si chiama Olesya Rostova ed è andata in tv facendo un appello: 'Sto cercando mia mamma', ha detto la ...Il caso di Denise Pipitone continua a tenere banco in queste ore: arriva il duro intervento della conduttrice Federica Sciarelli in diretta tv. Il dibattito nelle ultime ore è davvero accesso. Si ...Leggi anche > Denise Pipitone, le prime parole di Olesya Rostova a Pomeriggio 5: «Mammina mia non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato» In pochi minuti, il tenero scatto fa il giro del web e su ...