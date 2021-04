Covid: Vaia, 'testing tra strategie fondamentali per evitare diffusione contagi' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Da sempre esprimiamo la necessità di azioni corali da parte della società civile e delle Istituzioni per combattere al meglio il Sars-Cov-2. Questa collaborazione, molto preziosa ed attiva fin dalle prime fasi della pandemia e che già tanti frutti ha dato, viene adesso rinforzata e va proprio nella direzione di una risposta di sistema. Il testing è una delle strategie fondamentali per evitare la diffusione dei contagi e per riattivare uno dei settori cruciali della nostra economia, a partire dallo scalo più importante d'Italia e tra i più grandi d'Europa. I voli Covid Tested sono un ennesimo strumento di cui ci dotiamo". Ad affermarlo in una nota è Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani, commentando la nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Da sempre esprimiamo la necessità di azioni corali da parte della società civile e delle Istituzioni per combattere al meglio il Sars-Cov-2. Questa collaborazione, molto preziosa ed attiva fin dalle prime fasi della pandemia e che già tanti frutti ha dato, viene adesso rinforzata e va proprio nella direzione di una risposta di sistema. Ilè una delleperladeie per riattivare uno dei settori cruciali della nostra economia, a partire dallo scalo più importante d'Italia e tra i più grandi d'Europa. I voliTested sono un ennesimo strumento di cui ci dotiamo". Ad affermarlo in una nota è Francesco, direttore dell'Istituto Spallanzani, commentando la nuova ...

