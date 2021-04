Covid: in Abruzzo 272 nuovi positivi e 253 guariti, 9 i decessi (Di giovedì 1 aprile 2021) Pescara, 1 apr. (Adnkronos) - Sono complessivamente 65.508 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 272 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 93 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.145 (di età compresa tra 60 e 94 anni, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell'Aquila e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Pescara, 1 apr. (Adnkronos) - Sono complessivamente 65.508 i casial19 registrati indall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 272casi (di età compresa tra 1 e 93 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 9casi e sale a 2.145 (di età compresa tra 60 e 94 anni, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell'Aquila e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel ...

