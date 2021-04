Controllate e messe in sicurezza aree piazzale Spadolini

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Seguendo le direttive concordate in sede di Comitato per l’Ordine e laPubblica, il Questore di Roma ha predisposto un servizio specifico nell’area dioccupato da circa 50 persone con tende, pagliericci e ritrovi di fortuna. Al momento del controllo erano presenti 54 cittadini extracomunitari 30 dei quali in regola con le vigenti leggi sull’immigrazione. Le altre 24 persone, tutte provenienti dal continente africano ad esclusione di 2 indiani, sono state accompagnate nei competenti Uffici della Questura per la verifica di ogni singola posizione. Al termine del controllo, condotto dagli agenti del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, l’area e’ stata sgombrata dalla masserizie e bonificata dal personale di AMA spa. Nelle stesse ore, un analogo controllo e’ stato svolto in un terreno ...