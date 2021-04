Contagi ancora in crescita, Toscana in zona rossa fino al 19 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) I 1.631 nuovi casi posizionano in modo automatico la nostra regione tra quelle con le restrizioni più pesanti Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 1 aprile 2021) I 1.631 nuovi casi posizionano in modo automatico la nostra regione tra quelle con le restrizioni più pesanti

Advertising

EnricoLetta : In un giro di #ascolto di imprese e sindacati esprimo 2priorità; ancora uno sforzo di #rigore per fermare contagi e… - DiBozze : @borghi_claudio Credo che la consapevolezza che convenga attuare il lockdown alle prime evidenze di una crescita de… - fabiotempoMi : RT @Valenti00278189: Veramente come è possibile gli aumenti dei contagi e ancora 500 morti circa al giorno. In un Italia completamente c… - claudiomilani6 : RT @SignorErnesto: Ma scusate, questi hanno chiuso le scuole a inizio febbraio.. - marcyrav : RT @brucaridens: @GuidoCrosetto L'estate scorsa siamo andati tutti in vacanza senza tamponi e vaccini... E siamo ancora vivi.. I contagi so… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi ancora Speranza: "Non posso ancora dare una data per le riaperture. Salvini? Nessuno soffi sull'inquietudine" ...nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2021 La verità è che bisogna tenere chiuso perché, nonostante gli sforzi di Figliuolo e Curcio, la campagna vaccinale è ancora ...

Governo,Speranza: 'Faccio come la Merkel.Salvini? Illusioni sono un boomerang' Il numero dei contagi è tornato a salire, ma la situazione più preoccupante resta quella degli ... perché la battaglia è ancora complicata'. 'Se sono ideologico io, - prosegue Speranza al Corriere - lo ...

Contagi ancora in crescita, Toscana in zona rossa fino al 19 aprile Il Tirreno I contagi non mollano la presa Nell’ultima settimana la curva dei contagi è rimasta pressoché stazionaria ... Una copertura parziale dell’82%, un dato che crescerà ancora in quanto l’attività non è ancora conclusa. Intanto è tutto ...

Il bollettino: un’altra vittima e 69 nuovi positivi Dati dei contagi da Coronavirus ancora in salita, 69 i nuovi riscontri di positività e viene segnalato ancora un decesso di un paziente positivo ricoverato in ospedale. Sono 465 le vittime dall’inizio ...

...nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione deiin Italia nel 2021 La verità è che bisogna tenere chiuso perché, nonostante gli sforzi di Figliuolo e Curcio, la campagna vaccinale è...Il numero deiè tornato a salire, ma la situazione più preoccupante resta quella degli ... perché la battaglia ècomplicata'. 'Se sono ideologico io, - prosegue Speranza al Corriere - lo ...Nell’ultima settimana la curva dei contagi è rimasta pressoché stazionaria ... Una copertura parziale dell’82%, un dato che crescerà ancora in quanto l’attività non è ancora conclusa. Intanto è tutto ...Dati dei contagi da Coronavirus ancora in salita, 69 i nuovi riscontri di positività e viene segnalato ancora un decesso di un paziente positivo ricoverato in ospedale. Sono 465 le vittime dall’inizio ...