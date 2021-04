Autostrada A1: protesta dei ristoratori bloccata a Cantagallo dalle forze dell’ordine (Di giovedì 1 aprile 2021) E' stato impedito dall'intervento delle forze dell'ordine il blocco dell'Autostrada A1 da parte dei ristoratori che manifestano contro le restrizioni anti Covid, nell'area di servizio Cantagallo, nel Bolognese. Il gruppo, dopo aver fatto un presidio nel parcheggio, si è avviato verso la rampa di accesso a quanto pare con l'intenzione di invadere la sede stradale, ma Polizia e Carabinieri schierati lo hanno impedito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021) E' stato impedito dall'intervento delledell'ordine il blocco dell'A1 da parte deiche manifestano contro le restrizioni anti Covid, nell'area di servizio, nel Bolognese. Il gruppo, dopo aver fatto un presidio nel parcheggio, si è avviato verso la rampa di accesso a quanto pare con l'intenzione di invadere la sede stradale, ma Polizia e Carabinieri schierati lo hanno impedito L'articolo proviene da Firenze Post.

