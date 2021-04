Aurora Ramazzotti: derisa sui social da Er Faina (Di giovedì 1 aprile 2021) Er Faina è un personaggio molto controverso che è diventato popolare grazie ai suoi sfoghi in dialetto romano postati sui social; nelle ultime ore l’influencer ha fatto delle affermazioni molto forti e personali, minimizzando il fenomeno del catcalling denunciato da Aurora Ramazzotti. La risposta dei colleghi non è stata pacata, anzi, in molti si sono dichiaratamente schierati contro di lui. Er Faina è un influencer seguito da oltre di un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Erè un personaggio molto controverso che è diventato popolare grazie ai suoi sfoghi in dialetto romano postati sui; nelle ultime ore l’influencer ha fatto delle affermazioni molto forti e personali, minimizzando il fenomeno del catcalling denunciato da. La risposta dei colleghi non è stata pacata, anzi, in molti si sono dichiaratamente schierati contro di lui. Erè un influencer seguito da oltre di un Articolo completo: dal blog SoloDonna

