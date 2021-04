ASUS ROG Live 2021 | le date dell’evento dedicato al PC Building

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tre giorni di celebrazioni per ildel PC di prossima generazione saranno trasmessi instreaming sui canali diROG via YouTube, Facebook, Twitter e TwitchRepublic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG, evento online che si terrà dal 9 all’11 aprile e che nell’arco di tre giorni spiegherà tutti i segreti del PC. L’evento ospiterà i celebri modder Niklas Forsberg e Tim Malmborg, che accompagneranno i partecipanti attraverso varie build di PC, a partire da quelle mainstream fino alle configurazioni più estreme. Ci sarà spazio anche per ROG Rookie, appuntamentoinvece a chi sta iniziando ad assemblare il suo primo PC gaming. ROG: gli appuntamenti ...

