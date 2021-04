Aosta | la figlia di una cassiera di un supermercato lancia una petizione | ' Commessi devono avere la priorità sulla vaccinazione | subito'

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono stati e sono in prima linea da inizio pandemia gli uomini e le donne che lavorano in supermercati e alimentari, sempre aperti in quanto servizi essenziali. L'ultimo decesso per Covid è quello di ...

Sono stati e sono in prima linea da inizio pandemia gli uomini e le donne che lavorano in supermercati e alimentari, sempre aperti in quanto servizi essenziali. L'ultimo decesso per Covid è quello di ...... Valle d', evolvendo così questo progetto su 4 regioni (Piemonte ,Valle d', Lombardia e ... madre del Santo eradi Domenica Bossone) e questo vincolo di fede accompagnerà Carlo per ...Sono stati e sono in prima linea da inizio pandemia gli uomini e le donne che lavorano in supermercati e alimentari, sempre aperti in quanto servizi essenziali. L'ultimo decesso per Covid è quello di ...Ordinanze con una serie di restrizioni sono state emesse dalla Sardegna, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano (Alto ... di due persone "che potranno comunque portare con sé i figli minori di ...