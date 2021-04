Abusi sessuali su una paziente | arrestato dipendente Asp di Enna

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Polizia di Stato diha eseguito una misura cautelare per violenza sessuale e tentata violenza privata su disposizione della Procura della Repubblica didiretta da Massimo Palmeri. La Squadra Mobile, coordinata dal pm Stefania Leonte e diretta dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, “ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di un ausiliario a tempo indeterminato dell’Asp di”. L’indagato, “approfittando delle condizioni di vulnerabilità della vittima e della sua posizione, anziché prendersi cura di una giovanissima degente, ha abusato sessualmente di lei”. La segnalazione pervenuta dai medici del reparto è stata subito esaminata dalla Polizia di Stato che in pochi giorni ha chiuso le indagini trovando dei riscontri “oggettivi rispetto alle dichiarazioni della ragazza”. L’indagato ha anche tentato, con la ...

Una ragazza di 14 anni del biellese ha subito a lungo gli abusi sessuali da parte di un parente sessantenne. L'incubo si è concluso perchè la ragazza ha raccontato a scuola cosa le stava accadendo. La scuola ha allertato i carabinieri, che dopo gli accertamenti hanno arrestato l'uomo per lanciare un messaggio di libertà e speranza per tutte quelle donne vittime di una violenza che può avere tante facce: fisica, psicologica, economica, stalking, molestie, abusi sessuali, mobbing.