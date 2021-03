Zingaretti inaugura due case per il ‘Dopo di Noi’

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – Sono statete questa mattina, nella zona di Osteria nuova, ai limiti del XV Municipio di Roma, due nuove unita’ della rete regionale delle ‘del Dopo di, strutture dedicate a ragazzi con gravi disabilita’ che possono aiutare le famiglie nel processo del distacco dei figli dai genitori sia a causa della loro morte ma anche durante la loro vita. La duplice struttura si trova in via Antonio Furlan e il taglio del nastro e’ avvenuto alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola, e dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli. “Anche se sotto covid- ha spiegato- abbiamo volutore oggi questa struttura perche’ quello che sta nascendo nel Lazio e’ molto importante. Noi lo chiamiamo ‘il patrimonio ...

