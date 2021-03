Visite parenti e amici vietate in zona rossa: bozza decreto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Visite a parenti e amici fino al 30 aprile bandite in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. E’ quanto prevede la bozza del decreto sul tavolo del Cdm, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Le Visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del Comune di residenza. Le norme attualmente in vigore prevedono che “gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute” siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021)fino al 30 aprile bandite in. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. E’ quanto prevede ladelsul tavolo del Cdm, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Le, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite inarancione, all’interno del Comune di residenza. Le norme attualmente in vigore prevedono che “gli spostamenti per far visita adautosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute” siano ...

Advertising

FirenzePost : Decreto covid, bozza: scuole aperte senza deroghe. Sanitari: vaccino obbligatorio. Dopo Pasqua stop visite ai paren… - benjamn_boliche : VISITE A PARENTI E AMICI. Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici u… - infoitinterno : Decreto Draghi, niente zona gialla e visite ad amici e parenti in fascia rossa fino al 30 aprile. Alunni in aula (f… - bizcommunityit : Decreto Draghi, niente zona gialla e visite ad amici e parenti in fascia rossa fino al 30 aprile. Alunni in aula (f… - infoitinterno : Dl covid, bozza: Stop visite ad amici e parenti in zona rossa fino al 30/4 -

Ultime Notizie dalla rete : Visite parenti Decreto Covid, regole zona rossa, vaccino e scuola: bozza Le misure che saranno valide dal 7 fino al 30 aprile ora al vaglio del Consiglio dei ministri Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e ...

Nuovo decreto Covid oggi in Cdm: bozza in Pdf. Le misure da dopo Pasqua Visite parenti e amici Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone come invece sarà permesso nel weekend di ...

Visite ai parenti e agli amici, gli spostamenti possibili nella Pasqua in “zona rossa” l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Decreto Covid, regole zona rossa, vaccino e scuola: bozza (Adnkronos) – Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza ...

Decreto covid, bozza: scuole aperte senza deroghe. Sanitari: vaccino obbligatorio. Dopo Pasqua stop visite ai parenti STOP VISITE AI PARENTI – Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) ...

Le misure che saranno valide dal 7 fino al 30 aprile ora al vaglio del Consiglio dei ministri Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni sue amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e ...e amici Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovareo amici una volta al giorno e in massimo due persone come invece sarà permesso nel weekend di ...(Adnkronos) – Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza ...STOP VISITE AI PARENTI – Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) ...