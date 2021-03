Uomo precipita dal quinto piano, 118 super: intervento lampo e corsa in ospedale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Un Uomo è precipitato dal 5 piano della sua abitazione in piazza Nazionale dopo essersi tagliato le vene. Solo il provvidenziale intervento del 118 è riuscito a portarlo in salvo all’ospedale dove sta ricevendo le dovute cure. L’Uomo è atterrato sul terrazzo del primo piano dell’edificio e si è incastrato tra le lamiere. I sanitari hanno dovuto quindi districarsi tra l’acciaio per tirarlo fuori. Questo il post della pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate: “super Postazione 118 India di Piazza Nazionale! (Equipaggio ASL NAPOLI 1 Centro). Sembrava un pomeriggio tranquillo per la postazione 118 India di Piazza Nazionale, improvvisamente alle 13.49 arriva uno di quei interventi che ti fanno tremare i polsi ; ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Unto dal 5della sua abitazione in piazza Nazionale dopo essersi tagliato le vene. Solo il provvidenzialedel 118 è riuscito a portarlo in salvo all’dove sta ricevendo le dovute cure. L’è atterrato sul terrazzo del primodell’edificio e si è incastrato tra le lamiere. I sanitari hanno dovuto quindi districarsi tra l’acciaio per tirarlo fuori. Questo il post della pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate: “Postazione 118 India di Piazza Nazionale! (Equipaggio ASL NAPOLI 1 Centro). Sembrava un pomeriggio tranquillo per la postazione 118 India di Piazza Nazionale, improvvisamente alle 13.49 arriva uno di quei interventi che ti fanno tremare i polsi ; ...

