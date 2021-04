Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Ignora Domenico e Guarda Luca! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: dopo un nuovo scontro tra Gemma e Tina, anche Giacomo e Carolina finiscono per litigare a causa dell’apertura del tronista, che è pronto anche a nuove conoscenze… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, uno spazio è stato dedicato come sempre a Gemma. Almeno inizialmente la polemica sulla dama non si è placata. Si è poi parlato anche di Biagio ma soprattutto di Giacomo e Carolina, che hanno litigato. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina attacca ancora Gemma! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 31 marzo 2021)di: dopo un nuovo scontro trae Tina, anche Giacomo e Carolina finiscono per litigare a causa dell’apertura del tronista, che è pronto anche a nuove conoscenze… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, uno spazio è stato dedicato come sempre a. Almeno inizialmente la polemica sulla dama non si è placata. Si è poi parlato anche di Biagio ma soprattutto di Giacomo e Carolina, che hanno litigato. Ecco i dettagli.di: Tina attacca ancora! La ...

