TIM, assemblea rinnova CdA. Lista board ottiene 95% dei voti (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – L'assemblea odierna degli azionisti di TIM ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale per il triennio 2021-2023 (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023). La Lista di maggioranza, avendo ottenuto circa il 95% dei voti, è risultata quella presentata dal precedente CdA. Da questa Lista sono stati quindi nominati i seguenti dieci amministratori: Salvatore Rossi (presidente), Luigi Gubitosi (AD), Paola Bonomo, Franck Cadoret, Luca De Meo, Arnaud de Puyfontaine, Cristiana Falcone, Giovanni Gorno Tempini, Marella Moretti, Ilaria Romagnoli. Dalla Lista depositata da un gruppo di gestori e SICAV, che ha ottenuto oltre il 4% dei voti, sono stati eletti i restanti cinque amministratori: Maurizio Carli, Paola Sapienza, Federico ...

