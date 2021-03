Sulla paura: da oggi su RaiPlay il format che mette 5 scrittori a confronto con la più antica delle emozioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva oggi su RaiPlay il format Sulla paura, un ciclo di lezioni in cui 5 scrittori, tra cui Michela Murgia e Sandro Veronesi, si confronteranno Sulla più antica delle emozioni. Si chiama Sulla paura ed è un ciclo di lezioni, disponibile da oggi su RaiPlay, che mette cinque scrittori contemporanei a confronto con la più atavica delle emozioni. Ci mette in guardia dai pericoli e ci spinge alla sopravvivenza, ci paralizza ma ci può salvare la vita oppure segnalare delle grandi occasioni di crescita: è la paura. Come in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arrivasuil, un ciclo di lezioni in cui 5, tra cui Michela Murgia e Sandro Veronesi, si confronterannopiù. Si chiamaed è un ciclo di lezioni, disponibile dasu, checinquecontemporanei acon la più atavica. Ciin guardia dai pericoli e ci spinge alla sopravvivenza, ci paralizza ma ci può salvare la vita oppure segnalaregrandi occasioni di crescita: è la. Come in ...

