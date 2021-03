Solyanka | ricetta semplice e veloce

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Come preparare il: In una casseruola soffriggere la cipolla tritata con 4 cucchiai di olio. Unire, alla cipolla, e tagliare i cetrioli a cubetti, e assieme a questi, aggiungere la passata di pomodoro. Cuocere e mescolare per qualche minuto; aggiungere il brodo e continuare a cuocere e mescolare per 5 minuti. Prendere il salame e i wurstel e tagliare a cubetti; aggiungere al brodo assieme ai cubetti di prosciutto, i Articolo completo: dal blog SoloDonna