Se vuoi diventare astronauta, questo è un buon momento (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non capitava dal 2008 e, dal '78 a oggi, è successo solo tre volte: l'Agenzia spaziale europea (Esa) sta raccogliendo le candidature per i suoi nuovi astronauti. Il reclutamento andrà avanti a partire da oggi 31 marzo fino al 28 maggio, fino a chiudere il cerchio su quattro nuove leve che saranno protagoniste delle missioni del futuro, più un team di riserve e di supporto alle operazioni. In questo video, una last call dell'Esa dove si ripercorrono anche le esperienze di astronauti ormai rodati come Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano e sono introdotte anche alcune novità: è la prima volta, per esempio, che si porta l'attenzione anche sulla disabilità. (Credit video: Esa)

