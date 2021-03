Roma, emergenza difesa: scelte obbligate per Paulo Fonseca (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Roma è in piena emergenza difesa in previsione della gara contro il Sassuolo. scelte forzate per il tecnico Paulo Fonseca: i dettagli La Roma è in piena emergenza difesa in previsione della gara contro il Sassuolo. Le assenze per infortunio di Kumbulla, Smalling e Cristante oltre alla squalifica di Ibanez, forzano le scelte di Paulo Fonseca. Come riporta Corriere dello Sport, sabato dovrebbero scendere in campo Fazio e Juan Jesus, tornato a disposizione del tecnico giallorosso dopo essere risultato negativo al coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laè in pienain previsione della gara contro il Sassuolo.forzate per il tecnico: i dettagli Laè in pienain previsione della gara contro il Sassuolo. Le assenze per infortunio di Kumbulla, Smalling e Cristante oltre alla squalifica di Ibanez, forzano ledi. Come riporta Corriere dello Sport, sabato dovrebbero scendere in campo Fazio e Juan Jesus, tornato a disposizione del tecnico giallorosso dopo essere risultato negativo al coronavirus. Leggi su Calcionews24.com

