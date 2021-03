Recovery | Cingolani | servono progetti “forti e aggressivi”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – C’è “un problema fondamentale alla base di tutta l’operazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: metteremo in atto deimolto, come installare grandi potenze di rinnovabili, potenziare la mobilità elettrica e mettere in campo dei percorsi infrastrutturali, che vanno dalla biodiversità alle acque, dall’agricoltura alle fonti di energia. Tutto questo richiede una catena di procedure estremamente rapida”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Robertoin una intervista rilasciata al Sole24Ore. Per il Ministro serve “un’azione molto decisa sia sulla semplificazione delle operazioni sia sulla catena dei permessi” e dopo Pasqua, anticipa, “porteremo un pacchetto di idee condivise con i Ministri Brunetta (PA) e Giovannini ...

Advertising

Riparte_Italia : IN PRIMO PIANO Roberto Cingolani (@LDO_CTIO), (Ministro Transizione Ecologica): «Recovery, preoccupano gli iter aut… - marino29b : RT @FraGalli93: Recovery: Cingolani, iniziato aggiornamento Piano energia - FraGalli93 : Recovery: Cingolani, iniziato aggiornamento Piano energia - ioloraccolgo : Recovery: Cingolani,dobbiamo mettere le mani sulle procedure - ADM_assdemxmi : RT @ioloraccolgo: Recovery: Cingolani, iniziato aggiornamento Piano energia -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Cingolani

Per il Ministro serve "un'azione molto decisa sia sulla semplificazione delle operazioni sia sulla catena dei permessi" e dopo Pasqua, anticipa, "porteremo un pacchetto di idee condivise ...... retribuito, all'interno delplan come segnale di attenzione verso la Next Generation EU, ...al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Transizione ecologica Roberto,...Tutto questo richiede una catena di procedure estremamente rapida". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una intervista rilasciata al Sole24Ore. Per il Ministro ...Salvare il patrimonio agroalimentare Made in Italy dal campo agli scaffali fino ai tavoli dei ristoranti per farlo diventare la leva della ripresa economica ed occupazionale del Paese con la prevedibi ...