«Questa non è vita, spaccherei tutto»: le angosce dei ragazzi, le nostre colpe (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le voci dei giovani nei colloqui durante i ricoveri. E la denuncia del neuropsichiatra Renato Borgatti: «La didattica a distanza è stato un modo di noi adulti per pulirci la coscienza. Una scelta classista e antidemocratica» (foto di Alessandro Tosatto) Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le voci dei giovani nei colloqui durante i ricoveri. E la denuncia del neuropsichiatra Renato Borgatti: «La didattica a distanza è stato un modo di noi adulti per pulirci la coscienza. Una scelta classista e antidemocratica» (foto di Alessandro Tosatto)

Advertising

NicolaPorro : Stanno togliendo gli anni migliori ai giovani (ma non solo a loro!). I fanatici delle #chiusure dovrebbero leggere… - LegaSalvini : Paolo Del Debbio: 'Io non ho un'idea di ciò che sia successo ma certo, se metto in fila tre fatti, il virus nasce i… - borghi_claudio : Solidarietà a #Marattin. Di tutte le non poche cose per cui avrebbe dovuto essere sanzionato (ingiurie, diffamazion… - Taranti85854789 : @sabrina__sf Io faccio parte del settore. Lavoro Per una grande distribuzione con 20mila dipendenti dislocati fino… - daunasolaparte : @itselits Quando ho visto il tweet con il suo nome ho pensato “se vabbè questo ci sta facendo il pesce d’aprile” pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa non «Questa non è vita, spaccherei tutto»: le angosce dei ragazzi, le nostre colpe L'Espresso In Emilia-Romagna il commercio soffre per il Covid ma non tutto Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale per cercare di contenere la pandemia, stanno generando effetti probl ...

Cosa sarà possibile fare (e cosa no) nel week-end lungo di Pasqua (3, 4 e 5 aprile) Anche quest’anno, la Pasqua si tingerà di rosso, così come già avvenuto a Natale, ma le festività non saranno blindatissime come molti temevano. Su tutto il territorio nazionale entrerà in vigore il m ...

Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale per cercare di contenere la pandemia, stanno generando effetti probl ...Anche quest’anno, la Pasqua si tingerà di rosso, così come già avvenuto a Natale, ma le festività non saranno blindatissime come molti temevano. Su tutto il territorio nazionale entrerà in vigore il m ...